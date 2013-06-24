Уряд схвалив законопроект щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 червня, передає Урядовий портал.

За його словами, документом пропонується збільшення фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн, з яких майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Також, як зазначив Денис Шмигаль, планується спрямувати більше 100 млрд грн на посилення спроможностей Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Головного управління розвідки.

«Тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що змінами до головного кошторису країни також планується направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій 6,3 млрд грн.

Прем’єр-міністр повідомив, що за перші 5 місяців цього року Уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн.

«Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, за словами Глави Уряду, схваленим законопроектом пропонується Міністерству освіти і науки ініційовано виділити 6,1 млрд грн на безкоштовні обіди для учнів 5–11 класів шкіл у прифронтових регіонах з 1 вересня. А Міністерству охорони здоров’я — 3,1 млрд для закупівлі ліків, зокрема для лікування громадян з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією.

«Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків — це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень. Ми чітко розуміємо, як профінансуємо абсолютно всі видатки цього року», — зазначив Денис Шмигаль.