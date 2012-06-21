Запровадження нової методики стимулюючих тарифів для обленерго, так зване RAB-регулювання, — прерогатива і компетенція Національної комісії з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг. Уряд не має жодного стосунку ні до схвалення цього рішення, ні до його публікації. Таку інформацію оприлюднив департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
У тексті йдеться, що, згідно з нормами чинного законодавства, публікація ухваленого НКРЕКП рішення у виданні «Урядовий кур’єр» обов’язкова, і для цього не потрібне рішення КМУ.
Ідею стимулюючого тарифоутворення уряд підтримує, а варіант рішення, ухвалений НКРЕКП, — ні. «Встановлені однакові показники дохідності на стару і на нову базу активів — 12,5% призведуть до необґрунтованого зростання тарифів для промисловості, що відобразиться на споживачах через зростання цін на товари і послуги. Тому уряд закликає НКРЕКП переглянути рішення й зробити RAB-тарифи виваженими», — йдеться у документі.