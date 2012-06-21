Селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій, під час якої було обговорено політику в напрямі розбудови соціальної інфраструктури України, провів Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Глава уряду наголосив, що днями в інтерв’ю Президент анонсував, мовляв, наступного року в Україні почнуть будувати й ремонтувати сотні соціальних об’єктів. «Пріоритет зараз — оперативно визначити пооб’єктний план, з якими конкретно школами та садочками ми будемо працювати. Плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів вже наступного року — це наше завдання. До роботи приступаємо з нового року, а там де технологічно потрібно дочекатися завершення зимового періоду — не пізніше 1 березня», — наголосив Прем’єр-міністр.
Він назвав «розкішшю» затверджувати пооб’єктні плани у червні — липні, потім проводити тривалі тендери і лише восени починати будівельні роботи. «Це саботаж роботи, результат якого — безрезультатність», — упевнено додав Олексій Гончарук.
Головам облдержадміністрацій відведено тиждень на визначення переліку всіх шкіл, стадіонів і садочків, за яким не закінчено реконструкцію або будівництво, і їхню візуалізацію — не менше двох-трьох видів фасадів і внутрішніх приміщень.
Прем’єр-міністр дав завдання до 10 грудня розробити перспективні плани формування об’єднаних територіальних громад, щоб мати розуміння, в якій новій спроможній громаді слід будувати школи, садочки та іншу соціальну інфраструктуру.
«Абсолютно кожна громада має бути спроможною — у нас немає мети створювати ще купу неспроможних громад. Ми починаємо інфраструктурний бум!» — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів слова Олексія Гончарука.
Голови облдержадміністрацій або їхні профільні заступники мають узяти цю програму під особистий контроль і раз на тиждень від початку реалізації проєктів надавати уряду звіти про перебіг робіт з обов’язковою фотофіксацією зробленого.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»