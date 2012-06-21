Два документи на загальну суму 900 мільйонів євро на будівництво та реконструкцію доріг підписав під час робочого візиту до Лондона Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Ідеться про співфінансування Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку, зокрема про забезпечення коштами реконструкції автошляху М05 Київ — Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях і будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова.
«Це 340 кілометрів у п’яти областях. Уже через три роки траса Київ — Одеса стане першим автобаном європейського рівня на всій протяжності. Траса Київ — Одеса з’єднує столицю та українські чорноморські порти. Маріупольський ефект працює!» — прокоментував Олексій Гончарук.
Він запевнив, що уряд і надалі впроваджуватиме в законодавство необхідні антикорупційні та інституційні зміни задля посилення співпраці з ЄІБ, ЄБРР та іншими міжнародними партнерами, якими Україна високо цінує досягнутий рівень партнерства.
Підписані документи називаються: «Фінансова угода «Європейські дороги України ІІІ» (проєкт «Розвиток транс’європейської транспортної мережі») між Україною та Європейським інвестиційним банком на 450 млн євро; і «Меморандум про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спільної реалізації проєкту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі».
На Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів «Східного партнерства» Олексій Гончарук окреслив ключові напрями й проєкти, відкриті для іноземних інвестицій, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«До кінця року на малу приватизацію буде передано 500 держпідприємств. На початку грудня ми презентуємо інвесторам перший перелік підприємств у межах Road Show, — розповів Олексій Гончарук. — Плюс наступного року ми починаємо велику приватизацію. Впевнений, в цьому напрямі буде багато інвестиційних кейсів. Наприклад, приватизація державного Центренерго».
Упроваджуючи реформи, в уряді серйозно налаштовані на державно-приватне партнерство. «Два пілотних проєкти — морські порти «Ольвія» та «Херсон» — вже на прозорих конкурсах. Ми готуємо ще десять державних активів на концесію», — заявив Прем’єр.