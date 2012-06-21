Уряд готує два важливі законопроєкти про політику перехідного періоду та про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Telegram.

“Уряд передбачив у своєму плані пріоритетних дій на цей рік розробку двох важливих законопроєктів — “Про державну політику перехідного періоду та процедури перехідного періоду” та “Про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України”. Це робочі назви законопроєктів, вони ще будуть переглядатись, втім, основним їх принципом є дотримання міжнародних стандартів в постконфліктному врегулюванні — невідворотність покарання за найсерйозніші злочини, звільнення від відповідальності тих, хто не вчиняв тяжких та особливо тяжких злочинів, але і запровадження обмежень, зокрема для зайняття посад публічної служби — як вже зазначалось, ідеться про люстрацію”, - зазначив міністр.

За його словами, ці законопроєкти розробляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вони є важливою складовою формування державної політики реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Урядовець вважає, що питання встановлення відповідальності за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією території України, є особливо нагальним питанням. Тому реєстрація народними депутатами законопроєктів, що доповнюють Кримінальний кодекс України статтями за так званий "колабораціонізм" цілком відповідає запитові і політиків, і суспільства.

“Міжнародні нормативно-правові акти не передбачають відповідальності за співробітництво (колаборацію) з окупаційними режимами. І таке співробітництво не завжди становить значну суспільну небезпеку, а відтак не всі види такого співробітництва мають бути кримінально караними”, - зауважив він.

Запровадження елементів перехідної юстиції передбачає визначення засад відповідальності за правопорушення, вчинені у зв’язку зі збройним конфліктом, а також вжиття заходів щодо неповторення конфлікту — серед іншого, люстрації, додав Немчінов.

Крім цього, нагадав міністр, нещодавно Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689), який очікує на підпис. Цим законом значною мірою переглянуті існуючі статті Кримінального кодексу України щодо злочинів, пов’язаних зі збройними конфліктами.