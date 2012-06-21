Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Задля подолання наслідків пандемії уряд розширив програму «Доступні кредити». На засіданні Кабінету Міністрів до неї було внесено істотні зміни, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Вони полягають, зокрема, у збільшенні максимально доступної суми кредиту — тепер вона сягає 3 млн грн. Розширено перелік цілей, під які виділяється інвестиційне кредитування. Окрім того, за словами міністра, з’явилася можливість рефінансування під 0%.
Ігор Петрашко зауважує: такі зміни полегшать кредитне навантаження на малий та мікробізнес. Йдеться про те, що цей бізнес може звернутися до банку і отримати державну компенсацію відсоткової ставки за отриманим раніше кредитом, але за умови повного збереження робочих місць. А щодо розширення переліку інвестиційних цілей — до них включено придбання , виробничих, офісних приміщень та іншої нежитлової нерухомості, а також об’єктів права інтелектуальної власності, фінансування обігового капіталу та цілі, що мають на меті запобігання поширенню коронавірусу (наприклад, виробництво лікарських та медичних засобів, обладнання тощо).
Рефінансування вже існуючих у підприємства заборгованостей передбачається у таких випадках:
♦ збережено не менше 60% фонду оплату праці та 80% чисельності персоналу порівняно із тим, який був наявний на 1 березня 2020 року;
♦ річний дохід від діяльності підприємства не має перевищувати 10 млн євро в еквіваленті;
♦ у підприємства станом на 1 березня 2020 року немає не діючих кредитів.