Кабінет Міністрів 27 червня схвалив Бюджетну декларацію на 2026—2028 роки. Комплексний документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу. Його складено спільно з головними розпорядниками коштів та після тривалих консультацій у співпраці з МВФ. Бюджетна декларація 2026—2028 — основа для складання проєкту державного бюджету на 2026 рік. Вона містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

У Бюджетній декларації на 2026—2028 роки передбачено два сценарії розвитку подій в Україні. Один передбачає можливе поліпшення безпекової ситуації з 2026 року, заснований на показниках макропрогнозу економічного і соціального розвитку України на наступні три роки. Документ містить припущення і щодо іншого сценарію — продовження повномасштабної агресії рф проти України. Відповідно до другого сценарію, наступного року видатки на сектор безпеки і оборони становитимуть не менше, ніж 2025-го (з урахуванням змін до держбюджету). Вибір того чи того сценарію за основу буде зроблено під час формування державного бюджету України на 2026 рік, повідомляє Мінфін.