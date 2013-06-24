30 травня Уряд схвалив укладення ще двох спеціальних інвестиційних договорів. Їхні учасники — компанії «СЛАВСКІ» та «РОЖАНКА ПАРК», які реалізовуватимуть рекреаційні проєкти у співпраці зі Славською селищною радою сумарним обсягом інвестицій 140 млн євро. Надходження від реалізації цих проектів до бюджетів всіх рівнів протягом 2025 - 2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн. Отже, вже чотири великі інвестпроекти увійшли в державну програму підтримки проектів зі значними інвестиціями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Два попередні договори були схвалені в другій половині 2024 року. Першим інвестпроектом, що отримав державне сприяння за програмою підтримки проектів зі значними інвестиціями, став завод з глибокої переробки сої компанії Астарта-Київ.

Реалізація таких проектів свідчить, що попри війну інвестори бачать переваги вкладати кошти в реальний сектор в Україні, а держава зі свого боку надає їм сприяння. Зокрема передбачено:

· звільнення від податку на прибуток (до 5 років);

· звільнення від ввізного мита й ПДВ на нове обладнання;

· компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (мережі, підстанції, газопроводи тощо);

· переважне право користування земельною ділянкою.

Основними вимогами для участі в програмі підтримки проєктів зі значними інвестиціями є:

Понад €12 млн інвестицій і створення не менше 10 робочих місць.

Галузі — від переробної промисловості та транспорту до освіти, медицини й туризму.

Тривалість реалізації — до 5 років.

«Залучення стратегічних інвесторів — один із ключових пріоритетів економічного відновлення. Попри війну, ми не стоїмо на місці — Україна формує сучасні, прозорі та вигідні умови для інвесторів. Наразі вже укладено чотири спеціальні інвестиційні договори, кожен з яких передбачає понад 100 нових робочих місць, а загальна сума інвестицій за всіма чотирма проектами становить 240 млн євро. Очікуємо найближчим часом, що кількість поданих заявок збільшиться», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Програма держпідтримки проектів зі значними інвестиціями працює на основі змін до законодавства, ухвалених у серпні 2023 року, і постанови КМУ №468 від 26 квітня 2024 року. На її реалізацію у 2025 році передбачено 500 млн грн.

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Ми підготували покроковий гайд для інвесторів — він допоможе податися на участь у програмі й скористатися доступними інструментами підтримки.

Програма підтримки проектів зі значними інвестиціями є складовою політики «Зроблено в Україні». Її мета - створення умов, за яких в Україні буде вигідно виробляти, інвестувати і експортувати несировинні товари.