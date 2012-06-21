Під час засідання уряду 22 квітня профільний міністр Марина Лазебна зазначила, що Мінсоцполітики продовжує впровадження антикризових заходів для посилення соціального захисту українців від економічного впливу захворювання на коронавірус. Вона розповіла про програми підтримки сімей з дітьми.
Перша програма передбачає надавати фінансову допомогу на кожну дитину фізичним особам-підприємцям, які належать до першої або другої групи платників податків, не використовують найману працю та обов’язково є платниками єдиного соціального внеску.
Міністр зауважила, що такі підприємці переважно працюють у сфері послуг, а нині вони були змушені призупинити свою діяльність і практично позбавлені доходу. І не можуть скористатися програмами підтримки безробітних. Тому Мінсоцполітики пропонує виплачувати їм допомогу на кожну дитину до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму, передбаченого для дітей такого віку.
Друга програма — для українців, які втратили роботу або не мають можливості працевлаштуватися під час карантину, спрощується доступ і надається змога отримання державної соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. Вона передбачає і доплати на кожну дитину в залежності від складу сім’ї.
Марина Лазебна пояснила, що українці, котрі зареєструвалися в центрах зайнятості як безробітні, можуть звернутися до управлінь соціального захисту за місцем проживання і їм буде нараховано таку допомогу як малозабезпеченим сім’ям згідно з довідкою про розмір допомоги по безробіттю. Розмір такої допомоги малозабезпеченим родинам, де виховуються неповнолітні діти, може становити у середньому 3 тисячі гривень на сім’ю. Звернутися по цю допомогу, за розрахунками Мінсоцполітики, можуть близько 100 тисяч сімей.
Третя програма передбачає підсилення програми субсидій. А саме — збільшення терміну наявності протермінованої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг з двох до трьох місяців при вирішенні питання про продовження субсидій на наступний період.
Кошти на впровадження програм планують надати з Фонду боротьби з коронавірусною хворобою.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»