Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів схвалив пропозиції щодо законодавчих змін, за допомогою яких представникам малого та середнього бізнесу, що зазнали економічних втрат через пандемію коронавірусу, надаватимуться кредити з частковою державною гарантією.
Гарантії надаватимуться за участі Міністерства фінансів України банками за відповідним пулом компаній, визначеними програмою.
Проте такі можливості представники малого та середнього бізнесу отримають лише після того, як Верховна Рада України ухвалить відповідні зміни до Бюджетного кодексу України та закону «Про Державний бюджет на 2020 рік». Після цього уряд повинен у своїх нормативно-правових актах прописати умови відбору банків-кредиторів та всі інші питання, пов’язані з наданням позик підприємцям.
За словами міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, у цьому випадку банки вже не лякатимуться великих ризиків неповернення кредитів, а для бізнесменів це буде дуже простим каналом отримання дешевих позик на розвиток своїх підприємств.
Як відомо, в середині квітня 2020 року в Україні запрацювала кредитна програма підтримки малого та середнього бізнесу під назвою «5—7—9», за якою підприємці можуть отримати дешеві позики. Головною вимогою для отримання таких кредитів держава визначила: таким компаніям треба зберегти до 80% робочих місць.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», керівники банків у ході реалізації такої програми зазначали, що більше половини підприємців, які є потенційними отримувачами таких позик, надавали дуже слабкі бізнес-плани розвитку фірм, або мали погану кредитну історію чи ділову репутацію.