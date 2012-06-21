На позачерговому засіданні уряду 12 червня міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов представив проект постанови Верховної Ради про утворення й ліквідацію районів, розробленої відповідно до прикінцевих положень Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» від 16 квітня 2020 року. Автори враховували пропозиції робочих груп при обласних держадміністраціях.
Отже, в Україні пропонують утворити 129 районів, з них 10 — в АР Крим, 7 — на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та загалом ліквідувати нинішні 490 районів.
Схвалення постанови, на його переконання, має забезпечити відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам і європейським стандартам, що сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади й відповідних органів місцевого самоврядування.
Отже, у АР Крим пропонують утворення 10 районів, у Вінницькій області — 5, Волинській — 4, Дніпропетровській — 6, Донецькій — 8, Житомирській — 4, Закарпатській — 5, Запорізькій — 5, Івано-Франкіській — 5, Київській — 6, Кіровоградській — 4, Луганській — 8, Львівській — 7, Миколаївській — 4, Одеській — 6, Полтавській — 4, Рівненській — 4, Сумській — 5, Тернопільській — 3, Харківській — 7, Херсонській — 3, Хмельницькій — 5, Черкаській — 4, Чернівецькій — 3 та у Чернігівській області — 4 райони.
Голови ОДА погодилися, що подальше обговорення можна буде перенести до комітетів ВР, куди проєкт постанови спрямують для подальшої роботи.
Отже, уряд схвалив постанову, а Прем’єр-міністр зауважив, що під час доопрацювання її на комітеті ВР він проситиме, щоб Міністерство розвитку громад і територій до цього активно долучилося і обстоювало напрацьовані позиції. Адже утворення районів — це про делегування державної влади на місця, а не про місцеве самоврядування. Адже райони — це субрегіональний рівень. Тому тут дуже важливо, щоби уряд і міністерство мало свою позицію і обстоювало її. І щоб реформа мала логічне й правильне завершення — на користь українців.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»