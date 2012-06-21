З метою відродження килимарства, як найстарішого художнього ремесла України, що розвивається лише в історичних осередках килимарства країни, буде створено Всеукраїнський центр вишивки та килимарства. Відповідну постанову прийнято на засіданні Уряду 3 жовтня.
Традиції рослинного килимарства та Технологія виконання вишивки "білим по білому" м. Решетилівка Полтавської області внесені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Завдяки такому художньому ремеслу Полтавщина отримала гідне визнання своїх автентичних ремесел і вже давно є візитівкою краю.
Утворення Всеукраїнського центру вишивки та килимарства сприятиме реалізації державної політики в галузі культури та забезпечить належний рівень для відродження та збереження традицій килимарства як найстарішого художнього ремесла України.
«Створення Всеукраїнського центру вишивки та килимарства є надзвичайно важливим кроком у подальшому розвитку нової моделі культури, яка має поєднувати автентичні національні риси творчості зі світовим та загальноєвропейським контекстом. Відродження та збереження традицій килимарства та унікальної вишивки, які є найстарішими художніми ремеслами, заохочення креативного підприємництва має великий стратегічний потенціал для сталого і комплексного зростання всієї країни в цілому. Україна є країною, яка володіє великими можливостями, а її історична та культурна спадщина є колосальним ресурсом розвитку. Міністерство культури України активно працює в напрямку розвитку креативних індустрій і формування умов для креативної економіки. Наша мета – підтримати ініціативність, творчість, розвиток художніх ремесел і забезпечити сприятливі умови для їх розвитку», - наголосив Міністр культури України Євген Нищук.