 

На засіданні Уряду 3 жовтня  схвалено технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, який підготовлено Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження з метою імплементації 125-ї Директиви ЄС.

Таким чином, Україна впроваджує важливий європейський інструмент – екодизайн.

Екодизайн визначає вимоги щодо енергоефективності та екологічності різних енергоспоживчих продуктів.

Впровадження системи екодизайну в Україні дозволить:

- зменшити використання енергоресурсів при проектуванні, виготовленні, використанні та утилізації енергоспоживчих продуктів;

- збільшити кількість енергоефективних продуктів  на ринку;

- не допустити введення в обіг тих товарів, які нераціонально споживають енергію та негативно впливають на навколишнє середовище.

Зазначений нормативний акт є рамковим, тому передбачається прийняття близько 30 спеціальних техрегламентів за окремими видами продукції.

Довідково

Прийнятий технічний регламент розроблено у тісній співпраці з експертами ЄБРР у рамках програми FINTECC.

 

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