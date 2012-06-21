На засіданні Уряду 3 жовтня схвалено технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, який підготовлено Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження з метою імплементації 125-ї Директиви ЄС.
Таким чином, Україна впроваджує важливий європейський інструмент – екодизайн.
Екодизайн визначає вимоги щодо енергоефективності та екологічності різних енергоспоживчих продуктів.
Впровадження системи екодизайну в Україні дозволить:
- зменшити використання енергоресурсів при проектуванні, виготовленні, використанні та утилізації енергоспоживчих продуктів;
- збільшити кількість енергоефективних продуктів на ринку;
- не допустити введення в обіг тих товарів, які нераціонально споживають енергію та негативно впливають на навколишнє середовище.
Зазначений нормативний акт є рамковим, тому передбачається прийняття близько 30 спеціальних техрегламентів за окремими видами продукції.
Довідково
Прийнятий технічний регламент розроблено у тісній співпраці з експертами ЄБРР у рамках програми FINTECC.