Уряд Швеції встановив розмір дотацій на встановлення сонячних батарей до 30% витрат для всіх інвесторів.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду країни, передає РБК.
Заходи з підтримки інвесторів у сонячну енергетику були встановлені у Швеції з січня 2015 року.
Підприємствам, які встановлюють сонячні батареї, уряд пообіцяв компенсувати 30% витрат. Для приватних осіб держпідтримка була встановлена у розмірі 20% витрат.
З 1 січня 2018 року з бюджету країни всім, хто вирішить встановити сонячні батареї, буде компенсуватися 30% витрат, незалежно від того, чи це приватні особи, чи підприємства. «Багато людей хочуть на 100% перейти на відновлювані джерела енергії, і ми хочемо допомогти їм у цьому. Це зробить більш вигідним і простим установку сонячних батарей і перехід до «зеленої енергетики», – прокоментував рішення заступник міністра фінансів Пер Булюнд.
До 2020 року на реалізацію цієї програми з бюджетів буде виділятися до 90 мільйонів євро. За прогнозами, до 2035 року частка сонячних батарей у виробленні енергії в Швеції може становити 16%.