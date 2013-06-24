Уряд підтримав законопроект, який скасовує 63 непотрібні вимоги до бізнесу. Це дозволить підприємцям зекономити близько 400 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Що саме скасовують і чому це важливо – дивіться в інфографіці.
#зміниЄ
Уряд підтримав законопроект, який скасовує 63 непотрібні вимоги до бізнесу. Це дозволить підприємцям зекономити близько 400 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Що саме скасовують і чому це важливо – дивіться в інфографіці.
#зміниЄ
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Урядовий портал
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