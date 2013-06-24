Уряд підтримав законопроект, який скасовує 63 непотрібні вимоги до бізнесу. Це дозволить підприємцям зекономити близько 400 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Що саме скасовують і чому це важливо – дивіться в інфографіці.

#зміниЄ