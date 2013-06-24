Кабінет Міністрів України спростив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач. Таким чином компанії зможуть швидше реалізувати проекти з будівництва та реконструкції елементів газотранспортної системи, зокрема спеціальних перемичок для реверсного постачання газу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також буде спрощено умови для будівництва нових ліній електропередач — особливо у прифронтових регіонах, для забезпечення швидкого відновлення та надійного постачання електроенергії споживачам.

“Уряд ухвалив стратегічне рішення, спрямоване на посилення стійкості енергетичної системи України в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду. Такий крок дозволить швидко відновлювати пошкоджені війною лінії електропередачі та будувати нові, особливо в прифронтових зонах, а також значно скоротити строки підготовки та реалізації технічних рішень, спрямованих на посилення надійності та гнучкості системи транспортування природного газу”, – зазначила Міністр енергетики Світлана Гринчук.