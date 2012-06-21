22 мільярди гривень на ремонти й реконструкцію доріг місцевого значення передбачив спрямувати уряд. А також готує окрему програму з ремонту й розбудови мостів. Про це, відповідаючи на запитання народних депутатів сказав у Верховній Раді під час «Години запитань до уряду» Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Коментуючи наслідки негоди останніх днів у чотирьох західних областях, Прем’єр вважає за потрібне визначити завдані збитки людям, домашнім господарствам, дорожньому фонду й мостам. Щоб терміново ліквідувати наслідки негоди.
«Є відповідні резервні фонди, місцеві і державні, відповідними рішеннями залежно від рівня надзвичайної ситуації кошти переводять, щоб ліквідувати терміново наслідки стихії», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Щодо півтора десятка зруйнованих негодою мостів у Івано-Франківській області, Прем’єр-міністр зазначив, що Міністерство інфраструктури опрацьовує окрему програму ремонту й розбудови мостів, зокрема на дорогах місцевого значення.
«Зараз головне, щоб на мости місцевого значення було підготовлено відповідну проектно-кошторисну документацію. Це відносно невеликі кошти порівняно із загальною вартістю ремонту й будівництва доріг. Також слід підготувати й подати відповідні експертні висновки, а ми будемо віднаходити джерело фінансування. Для нас важливо розвивати інфраструктуру», — заявив Денис Шмигаль.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»