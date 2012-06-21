На сьогоднішньому засіданні уряд надав Міністерству охорони здоров’я 100 мільйонів гривень на додаткову закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для українських лікарень по всій країні. За ці кошти з фонду боротьби з коронавірусом закуплять орієнтовно 200 сучасних апаратів, які відповідають усім технічним критеріям та можуть використовуватися для надання допомоги пацієнтам, хворим на коронавірус. МОЗ закупить українські апарати ШВЛ, які пройшли всі необхідні тестування.
Про це під час онлайн брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Міністр не міг обійти увагою сьогоднішню акцію протесту під будинком уряду. Він закликав українців бути свідомими й дотримуватися правил карантину. «Що краще дотримуватимемося обмежувальних заходів, то швидше повертатимемося до звичного життя. Ми збільшуємо кількість ПЛР-тестувань, щоб мати достовірну інформацію про поширення коранавірусу. Не буде підстав, не триватимуть жорсткі обмеження. Якщо серед протестувальників була хоч одна хвора особа на коронавірус, то ризик захворіти є у всіх без винятку присутніх на акції та їхніх рідних і близьких», – підкреслив він.
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«Урядового кур’єра»