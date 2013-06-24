Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 2 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» у травні, а також для покриття заборгованості перед банками за попередні періоди. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Програма “5-7-9” залишається важливим джерелом доступного фінансування для українського бізнесу в умовах війни. А для багатьох підприємств, особливо тих, що працюють у зонах високого воєнного ризику, — чи не єдиною можливістю планувати діяльність. Завдяки стабільному фінансуванню банки отримують компенсацію від держави, тож підприємці мають розраховувати на незмінні умови за чинними кредитами. Ми продовжуємо виконувати зобов’язання, які дають бізнесу можливість розвиватися, створювати робочі місця та зміцнювати економічну стійкість держави», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Збереження цільових процентних ставок для бізнесу в межах програми «5-7-9» залишається одним із пріоритетних завдань державної економічної політики.

Загалом у 2025 році Уряд уже перерахував на ці потреби 9 млрд грн:

1,5 млрд грн — у січні;

1,7 млрд грн — у лютому;

1,9 млрд грн — у березні;

1,9 млрд грн — у квітні;

2 млрд грн — у травні.

Нещодавно Уряд продовжив дію пільгової ставки 1% для інвестиційних кредитів у зонах високого воєнного ризику до пʼяти років. Це рішення сприятиме збереженню стабільності для бізнесу та дозволить спрямовувати зекономлені кошти на розвиток виробництва.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.