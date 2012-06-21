Постанова «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» передбачає надання шести мільярдів гривень для фінансування допомоги по безробіттю, а також — порядок використання цих коштів. Документ ухвалено минулої п’ятниці на позачерговому засіданні уряду.
Тож кошти спрямують на виплати:
♦ допомогу по безробіттю — 1,277 мільярда гривень;
♦ підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 до 1000 гривень;
♦ допомогу звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня
♦ виплату всім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7, як було раніше.
♦ допомогу з часткового безробіття — 4,723 мільярда гривень
♦виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.
«Постанова дасть змогу вирішити дві наші ключові цілі. Перша — це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, уже втратили роботу. А друга — допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця», — цитує пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства слова очільника відомства Ігоря Петрашка.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»