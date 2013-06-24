Урядова команда системно працює для посилення стійкості на місцях, щоб кожна людина, яка мешкає в громаді, отримувала всі необхідні послуги. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час III Міжнародного Саміту міст і регіонів «Згуртовані заради миру і безпеки». Захід відбувся за участі Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Денис Шмигаль зазначив, що для досягнення поставлених цілей Уряд зосереджується на чотирьох ключових напрямах роботи, першим з яких є фінансова спроможність місцевих бюджетів.

«В січні-травні 2025 року спрямували на місця понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій. Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросли. По ПДФО — на 20%, по єдиному податку — на 13%, по платі за землю — на 14%, по акцизному податку — на 38%. Залишки на рахунках складають майже 160 млрд грн», — повідомив Денис Шмигаль.

Відновлення — ще один із пріоритетів, над якими працює Уряд. Зокрема, за словами Прем’єр-міністра, на місцях реалізується майже 900 проектів відбудови за кошти Фонду ліквідації наслідків агресії та Європейського інвестиційного банку. У 2025 році через Проектний інвестиційний менеджмент буде профінансовано 91 проект на понад 200 млрд грн.

Цього року Уряд вже розподілив 14,5 млрд грн додаткової дотації на подолання наслідків війни. Також на укриття, аварійні роботи та ремонти інженерних мереж спрямовано додаткових 1,8 млрд грн для 180 прифронтових громад.

Державному агентству відновлення виділено 5,2 млрд грн на комплексну відбудову Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного.

«Наші пріоритети відновлення залишаються незмінними: житло, освіта, медицина, енергетика, очищення землі від російських мін і снарядів», — підкреслив Денис Шмигаль. Він додав, що у межах Програми з відновлення України держава розподілила 5 млрд грн громадам, а за програмою єВідновлення понад 89 тисяч родин отримали компенсації за пошкоджене житло та майже 18 тисяч сертифікатів видано за знищене майно.

Третім напрямком роботи Уряду Прем’єр-міністр назвав енергетику. Громадяни залучили понад 1,8 тисячі енергетичних кредитів на 534 млн грн, а підприємства — на понад 1,6 млрд грн.

«У цьому році також плануємо підключити понад 900 МВт потужностей когенераційних установок і блочно-модульних котелень. Це частина нашої великої битви за світло і тепло, в якій обов’язково переможемо», — підкреслив Денис Шмигаль.

Активізація місцевої економіки, на якій також зосереджений Уряд, сприяє залученню приватних інвестицій і пришвидшує процес відновлення та розвитку.

Прем’єр-міністр підкреслив, що через дерегуляцію та цифровізацію держава формує сприятливе для бізнесу середовище.

«6,2 млрд грн отримали українці у вигляді грантів для започаткування та розвитку власної справи, більше 6 млрд грн — грантів на розвиток переробної промисловості», — зазначив він. Денис Шмигаль також додав, що майже 2 тисячі ветеранів та їхніх рідних започаткували бізнес завдяки державним грантам. Крім того, на місцях створюються індустріальні парки, яких вже зареєстровано близько сотні.

«Уряд перебуває в постійній комунікації з місцевими спільнотами, з нашими громадами. Ми завжди готові допомогти та підтримати», — наголосив Прем’єр-міністр.