Кабмін додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. Це кошти, які залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування НКРЕКП. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, з цієї суми: 100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії; 70 млн грн нададуть Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння; 50 млн грн передбачено на діяльність Головного управління розвідки.