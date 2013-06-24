Кабмін додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. Це кошти, які залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування НКРЕКП. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
Зокрема, з цієї суми: 100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії; 70 млн грн нададуть Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння; 50 млн грн передбачено на діяльність Головного управління розвідки.
«Фінансування оборони — безумовний пріоритет. Тому кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, у встановленому порядку спрямовуємо на зміцнення безпеки та обороноздатності України», — наголосила очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.