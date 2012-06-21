Навіть у такі складні часи, в період системних викликів, наша країна має продовжувати ефективно розвиватися на всіх напрямах. Тож поза увагою уряду не залишаться і питання будівництва та ремонту доріг. Цей процес не може бути зупинено, адже він слугує запорукою нашого економічного розвитку, зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Він наголосив, що це консолідована позиція уряду, Президента і депутатів, і запропонував рішенням уряду поліпшити умови залучення інвестицій для розвитку дорожнього господарства. Тому, рішенням уряду створено умови для залучення понад 19 мільярдів гривень для Держагенства автомобільних доріг під державні гарантії.
Це, за словами Прем’єр-міністра, дасть змогу побудувати та відремонтувати близько 100 доріг державного та місцевого значення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»