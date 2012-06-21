Прозору приватизацію понад 300 об’єктів доручив провести цьогоріч Прем’єр-міністр Олексій Гончарук голові Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку. Загалом у першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації. Фонд запровадив віртуальну кімнату даних — пілотний проєкт, де всі документи підприємства доступні в електронному форматі. Інвестор знатиме не лише назву підприємства, а й поточний стан справ.
«До нового року ми підготували фундамент для започаткування малої приватизації, а вже цього місяця оголосили 87 прозорих аукціонів, — зазначив Олексій Гончарук. — Приватизація — це про залучення інвестицій і створення робочих місць за рахунок передачі у приватну власність збиткових, нестратегічних об’єктів, що належать державі».
За останній квартал 2019 року на продаж через е-аукціони виставлено більше об’єктів, ніж за три попередні, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Торік від приватизації отримано вдвічі більше доходів, ніж у 2018 році.