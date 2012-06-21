На засіданні уряду 15 квітня було ухвалене рішення про закриття ще 10 КПП на держкордоні України. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що були ухвалені зміни до розпорядження про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю пішоходного сполучення. Йдеться, зокрема, про пункти пропуску на кордоні з Румунією, Молдовою та Польщею.
Рішення було ухвалене для того, щоб мінімізувати сполучення та запобігти поширенню пандемії коронавірусу.
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