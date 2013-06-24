За поданням Міністерства соціальної політики Уряд схвалив важливі зміни до низки постанов, якими визначається діяльність щодо створення і функціонування прийомних сімей та великих прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу — ДБСТ). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Рішення про створення прийомних сімей і ДБСТ прийматимуть виконавчі комітети сільських, селищних рад замість райдержадміністрацій

Повноваження зі створення і супроводу діяльності прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу передається в громади, адже діяльність із захисту прав дітей має проводитись максимально близько до дитини і родини.

Упродовж 60 днів з набуття чинності постановою:райдержадміністрації повинні передати сільським і селищним радам документи щодо функціонування прийомних сімей і ДБСТ, а також копії рішень про припинення їх функціонування;

сільські / селищні ради мають вжити заходів для прийняття рішення про функціонування на їх території цих прийомних сімей і ДБСТ та укладання з прийомними батьками, батьками-вихователями договорів.

Прийомні батьки, батьки-вихователі при цьому повинні подати дві заяви:

до РДА — про припинення функціонування прийомної сім’ї, ДБСТ;

до виконавчого комітету сільської, селищної ради в громаді, де вони мешкають, — про продовження функціонування сім’ї на території громади.

Врегульовано питання забезпечення житлом новостворених ДБСТ

Якщо житлова площа, яка належить кандидатам в батьки-вихователі, недостатня для утворення і належного функціонування ДБСТ (і це визначено під час обстеження житлово-побутових умов), рішення про створення ДБСТ ухвалюється із одночасним ухваленням рішення про позачергове забезпечення житлом. Для цього кандидати в батьки-вихователі повинні подати письмову заяву в довільній формі про потребу в житлі до органу, який приймає рішення про створення. Цей орган зобов'язаний ⁠забезпечити родину житлом не пізніше, ніж через 6 місяців з дати створення ДБСТ.

(Мінсоцполітики нагадує, що на придбання житла для великих прийомних сімей спрямовується субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. Цьогоріч таку субвенцію Міністерство розподілило на житло для понад 120 сімей, з них 50 — новостворені. До 2029 заплановано забезпечити житлом понад 700 ДБСТ).

Також визначено, що в разі створення ДБСТ в орендованому житлі, на час дії воєнного стану строк договору оренди може бути 3 роки замість п’яти. Дитячий будинок сімейного типу може функціонувати на орендованій житловій площі лише на період до його забезпечення обладнаним будинком або багатокімнатною квартирою.

Прийомна сім’я може бути створена в орендованому житлі, якщо укладено договір оренди на 3 роки. При цьому орган, який приймає рішення про створення, оцінює фінансову спроможність родини сплачувати орендну плату.

У прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу дозволено влаштовувати дітей з інших регіонів

Якщо на території громади немає дітей, які можуть бути влаштовані в сім’ю, сім’я має право звернутися за отриманням направлення на знайомство з дитиною до служби у справах дітей своєї області, інших областей або Державної служби у справах дітей.

Згода на влаштування дитини з іншого регіону має бути підтверджена довідками від двох служб у справах дітей: області і громади, на території яких функціонує сім’я.

Дитину, евакуйовану в межах України, дозволено влаштовувати в прийомну сім’ю / ДБСТ того регіону, де вона фактично перебуває.

Якщо в прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу влаштовується дитина з іншої громади, орган, який прийняв рішення про їх створення, і орган опіки та піклування за місцем первинного обліку дитини можуть укласти договір про співробітництво громад у забезпеченні функціонування сім’ї (облаштуванні житла, задоволенні потреб дитини в медичних, реабілітаційних, оздоровчих послугах тощо).