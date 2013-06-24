22 серпня Уряд провів окреме засідання, присвячене питанням ветеранської політики та ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, Уряд схвалив законопроект про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку. Крім того, у законопроекті передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих.

Водночас, за словами Прем’єр-міністра, усі наявні пільги і документи залишаються чинними.

Також Уряд підтримав законопроект про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

«Восени очікуємо ухвалення цих законопроектів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України», — повідомила Юлія Свириденко.

Щодо надання медичних послуг, то Уряд ухвалив такі рішення:

- затвердив запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір;

- спростив доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів;

- підтримав право на безоплатне стоматологічне лікування іноземних військових, які воюють чи воювали у складі ЗСУ.

Також окремо Уряд вирішив, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

«Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе», — наголосила Прем’єр-міністр України.