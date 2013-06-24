Кабінет Міністрів України зробив крок назустріч нашим Захисникам і Захисницям. На окремому засіданні, присвяченому питанням ветеранської політики, ухвалено 11 рішень на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Для нас, у Міністерстві у справах ветеранів, це не лише набір практичних рішень, а насамперед — ціннісний вибір держави. Вперше за десятиліття законодавство у сфері ветеранської політики оновлюється відповідно до вимог сьогодення, а не обмежується рамками закону 1993 року. Це означає, що Україна відходить від застарілих підходів і формує сучасну політику, яка ставить у центр людину, її гідність, потреби та внесок у захист і відновлення країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, Уряд схвалив:

законопроект “Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок”. Він фактично оновлює застарілий закон про статус ветеранів війни. Законопроект враховує сучасні реалії та визначає статуси ветеранів і їхніх родин, гарантує медичну, освітню, соціальну й правову підтримку. Водночас усі чинні пільги та документи залишаються дійсними.

законопроект “Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України” — унормовує статус і права громадян, які виконували завдання з підтримки обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях, адже їх віднесення до ветеранів не відповідає принципам об’єктивності та справедливості, й певним чином знецінює внесок військовослужбовців;

законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” — запроваджує єдині стандарти облаштування й утримання військових поховань та створення військових меморіальних кладовищ у регіонах України.

Вже восени очікуємо ухвалення цих законопроектів Верховною Радою України.

Також Уряд ухвалив важливі рішення щодо надання медичних послуг:

- затвердив запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір;

- спростив доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів;

- підтримав право на безоплатне стоматологічне лікування іноземних військових, які воюють чи воювали у складі ЗСУ.

Окремо КМУ затвердив порядок компенсації державою 50% автоцивілки для ветеранів й ветеранок та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Також Уряд визначив механізм взаємодії фахівців із супроводу ветеранів війни із службою супроводу військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та членів їх сімей.

Ухвалені Урядом рішення — це не лише формальність, а реальний крок до реалізації системної ветеранської політики в Україні. Вони гарантують:

справедливу державну підтримку;

гідні умови повернення до цивільного життя та розвитку ветеранів, ветеранок та їхніх родин;

визнання їхнього внеску в боротьбу за незалежність;

належне увічнення пам’яті полеглих Героїв.

Ці зміни допомагатимуть будувати міцну підтримку для тих, хто щодня ризикує власним життям заради нашої свободи та незалежності.

Дякуємо усім дотичним міністерствам та відомствам за спільну роботу, аби кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе.