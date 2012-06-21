Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як відомо, полезахисні лісові смуги мають захищати ґрунти від ерозії, особливо це стосується лісостепу та степу України. Натепер в Україні офіційно нараховується нібито 440 тисяч га захисних лісосмуг, однак протягом тривалого часу жодні нормативно-правові акти не регламентували порядок їх збереження.
Тому деякі занадто спритні сільгоспвиробники їх вирубували та розорювали. Так що цифра 440 тисяч га –– суто умовна, адже скільки насправді збереглося цих смуг ніхто не контролював. З цієї причини ерозія ґрунтів в Україні набула характеру екологічного лиха.
Тож прийнята постанова затверджує Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку. Також вносяться відповідні зміни до Типового договору оренди землі щодо збереження полезахисних лісосмуг.
Правила, затверджені даною постановою є обов’язковими до виконання усіма власниками та користувачами сільськогосподарських земель, на яких розташовано лісосмуги. Зокрема, їм належить здійснювати заходи задля відновлення та збереження лісосмуг на основі результатів їх обстеження.
Задля цього органом місцевого самоврядування чи територіальним органом Держгеокадастру має бути створено відповідну комісію. Порубки у лісозахисних зонах відтепер дозволено здійснювати лише за наявності лісорубного квитка. Будь-яка діяльність, що може зашкодити полезахисним лісосмугам, забороняється.