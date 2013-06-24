25 вересня Уряд на засіданні, присвяченому питанням охорони довкілля та природних ресурсів, ухвалив постанову «Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ приводить національну систему підрахунку й обліку запасів у відповідність до Рамкової класифікації ООН викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів (UNFC/РКООН-2019). Цей підхід застосовується в країнах Європейського Союзу та є обов’язковим для оцінки стратегічних проєктів у межах Регламенту ЄС про критичну сировину (Critical Raw Materials Act).

Постанова визначає єдині принципи геолого-економічної оцінки та державного обліку запасів залежно від їх соціально-економічного і промислового значення, рівня геологічної вивченості та готовності родовищ до промислового освоєння. Це створює умови для переоцінки стратегічної та критичної сировини за стандартами, зрозумілими для інвесторів, і дозволяє ефективніше готувати об’єкти до аукціонів та угод про розподіл продукції.

«Ухвалене рішення є важливим кроком для розвитку української геології та надрокористування. Воно забезпечує прозорі та зрозумілі для інвесторів правила, інтегрує Україну в європейський простір і формує підґрунтя для розвитку ринку стратегічних і критичних матеріалів. Це перехід до більш складних та комплексних систем класифікації, а отже інструмент доступу до ринків капіталу для наших проєктів», - зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Рішення Уряду також забезпечує виконання міжнародних зобов’язань України: Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази (Закон від 18.12.2024 № 4154-ІХ), Плану у сфері управління критично важливими матеріалами та Угоди між урядами України і США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (Закон від 08.05.2025 № 4417-ІХ).

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України наголошує, що оновлення класифікації є ключовим елементом реформи надрокористування. Воно сприятиме інтеграції України у європейський ринок критичних мінералів, підвищить прозорість і конкурентоспроможність економіки, сприятиме екологічно збалансованому використанню ресурсів і зміцнить позиції держави як надійного партнера у глобальній системі постачання стратегічної сировини.

Довідково

РКООН 2019 — універсальна система глобального рівня, відповідно до якої ресурси класифікують на основі трьох фундаментальних критеріїв: екологічної та соціально-економічної життєздатності проєкту, статусу й обґрунтованості освоєння родовища, геологічної вивченості або рівня достовірності даних.

На відміну від інших класифікаційних систем, вона застосовується для всіх видів корисних копалин: мінеральної сировини, вуглеводнів, відновлюваних джерел, антропогенних, термальних ресурсів. Це універсальний міжнародний інструмент, який дозволяє уніфікувати звітність і підрахунок для всіх категорій ресурсів на основі єдиної системи, побудованої на критеріях ринкової економіки.