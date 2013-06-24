Кабінет Міністрів ухвалив Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Новий етап для вугільних регіонів та громад України: урочисте відкриття програми Power4JustTransition».

«Це перший стратегічний документ національного рівня, який стане дорожньою картою як для органів влади, так і для міжнародних партнерів», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, програма охоплює заходи у 38 громадах, пов’язаних із вуглевидобуванням та тепловою генерацією. Зокрема, увагу буде зосереджено на чотирьох ключових напрямах: підтримка місцевої економіки, розвиток децентралізованої і диверсифікованої енергетики, людський капітал та екологічна стійкість.

Прем’єр-міністр наголосив, що трансформацію вугільних регіонів здійснюють за підтримки уряду Німеччини, Європейської комісії і Світового банку та на основі міжнародного досвіду.

Він нагадав, що за сприяння уряду Німеччини 2021 року стартував трирічний проєкт структурних змін у вугільних регіонах нашої країни — зокрема у Львівській і Волинській областях. У його межах Україна отримала тисячі одиниць техніки з Німеччини та понад 35 країн світу для подолання наслідків російських обстрілів.

Денис Шмигаль відзначив важливість упровадження нової програми Power4JustTransition, яка стартувала сьогодні та триватиме наступні три роки.

«Досвід, здобутий пілотними громадами, буде масштабовано на всю країну», — пообіцяв Прем’єр та подякував німецькій стороні за запуск спільно з Європейським інвестиційним банком окремої програми підтримки стійкості вугільних громад України.

Глава уряду наголосив, що саме такі ініціативи, а також проєкти з підвищення енергоефективності комунального сектору мають стати пріоритетами для підтримки від міжнародних фінансових організацій, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.