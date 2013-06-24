Уряд запровадив нові стимули і можливості для розвитку розподіленої генерації. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Опалювальний сезон в Україні триває в надскладних умовах щоденних атак ворога по енергетиці. Підвищити енергетичну стійкість громад в таких умовах дають змогу нові об’єкти децентралізованої генерації, зокрема когенераційні установки. Вони можуть виробляти одночасно і тепло, й електроенергію, забезпечуючи децентралізацію і додаткову стійкість під час відключень», — наголосила Прем’єр-міністр.

Зокрема, Кабінет Міністрів установив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових регіонах.

Знижено ціну на природний газ до 19 000 грн за тисячу кубометрів для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових областях. Ціна діятиме протягом одного року.

«Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дає змогу їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично», — зазначила очільниця уряду.

Кабінет Міністрів спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності. Спрощено правила для встановлення газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень будь-якої потужності. Раніше обмеження за потужністю (понад 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств, які потребували менших джерел живлення.

Спрощений порядок поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії.

Уряд відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності. Внесено зміни, які дадуть змогу закінчити конкурс на будівництво нових об’єктів генеруючої потужності й поновити проведення нових конкурсів.

Спрощено дозволи на буріння свердловин, зокрема для об’єктів когенерації. Уряд поширив експериментальний проєкт щодо водозабезпечення в Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.

«Тепер уряд дозволив усім обласним військовим адміністраціям на час воєнного стану будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою — без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень. Ця зміна потрібна для забезпечення людей, суб’єктів господарювання, промислових підприємств та об’єктів теплогенерації стабільним водопостачанням. Ці кроки дадуть змогу якомога швидше приєднувати когенераційні установки до загальної мережі», — зазначила Юлія Свириденко.

Міненерго, Держенергонагляду, Мінрозвитку, обласним, Київській міській військовим адміністраціям доручили зробити цей процес безперешкодним. Додатково працюватимуть гарячі лінії з питань енергетики для реагування на порушення, зокрема із залученням правоохоронних органів за потреби. Також звернулися до НКРЕКП, щоб вона напрацювала рішення для створення сприятливих умов і поінформувала про них уряд у тижневий термін.

