Кабінет Міністрів припинив для України дію угоди про створення Консультативної економічної робочої комісії при керівних органах СНД.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
«13 лютого, уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку та припинив для України дію угоди, якою у 1992 році створювалася Консультативна економічна робоча комісія при Раді глав держав і Раді глав урядів СНД», – йдеться в повідомленні.
За результатами спільного аналізу Мінекономрозвитку та МЗС відповідна угода втратила своє практичне значення у 1992 році у зв'язку зі створенням Координаційно-консультативного комітету СНД, який припинив свою діяльність у грудні 2000 року.