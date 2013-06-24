На доручення Ставки Уряд на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, які допоможуть швидко закрити потреби фронту. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, ухвалено наступні рішення:

1. Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли – без зайвої бюрократії. «Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій», – зазначила Глава Уряду.

2. Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн – процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну.

3. Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.

4. Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

«Маємо забезпечити захисників усім необхідним і підтримати їхні родини», – наголосила Юлія Свириденко.