Міністрів України забезпечив фінансування закладів первинної допомоги, що не уклали договори з Національною службою здоров’я, в четвертому кварталі 2018 року за механізмом медичної субвенції.
У зв’язку із трансформацією фінансування охорони здоров’я цього року медична субвенція на первинну медичну допомогу була передбачена лише на півроку. Уряд своїм розпорядженням вніс зміни до Держбюджету, перерозподіливши бюджетні кошти між двома програмами — 1 млрд 36 млн грн перевів з програми капітації на програму субвенції. Це дозволить профінансувати заклади, які поки що не уклали договори з Національною службою здоров’я, зокрема, забезпечити виплату заробітної плати медичним працівникам.
Тепер місцеві ради мають ухвалити зміни до своїх бюджетів, щоби кошти за механізмом субвенції отримали ті заклади, які ще не увійшли у реформу.
Нагадаємо, медичні заклади первинної допомоги, які підписали договори з Національною службою здоров’я, перейшли на механізм прямих оплат від Служби за надані пацієнтам послуги уже з 1 липня. Вони переважно отримали більше коштів, порівняно з оплатою за субвенцією, значна частина медзакладів - вдвічі більше
Це дозволило збільшити зарплати лікарям
149 комунальних закладів охорони здоров’я, що на початку червня уклали договори з Нацслужбою здоров’я, з липня уже отримують кошти за обслуговування пацієнтів. З жовтня 2018 року на оплати Служби за тарифами перейдуть ще 389 комунальних медичних закладів. Отже, майже половина закладів, що надають первинну допомогу, будуть фінансуватися за моделлю «гроші йдуть за пацієнтом».
Загалом за три місяці Нацслужба здоров’я виплатила закладам охорони здоров’я 819,8 млн грн за обслуговування пацієнтів.
Всі комунальні медзаклади, що надають первинну допомогу, мають підписати договори з НСЗУ до кінця 2018 року. З 2019 року всі комунальні заклади, у яких працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, будуть отримувати оплати за послуги від Нацслужби здоров’я за тарифами.