Представника української діаспори громадського діяча, одного з очільників Фундації ім. Івана Багряного (США) Олексія Коновала уряд України нагородив медаллю та Почесною грамотою. У тексті привітання, яке підписав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, ідеться, що Олексія Коновала нагороджено «за вагомий внесок у забезпечення розвитку та популяризацію української мови в Україні, сумлінну працю та високий професіоналізм». Так поціновано багаторічні заслуги Олексія Коновала у підготовці й проведенні заходів з підтримки та розвитку української мови, видання Фундацією ім. І. Багряного серії важливих книжок, спрямованих на виховання молодого покоління в дусі любові до України. Серед них чотиритомник «Раритети української діаспори», що отримав гран-прі за «Кращу книжку року України», альбом, присвячений меморіальним місцям Тараса Шевченка на Полтавщині, серія науково-популярних досліджень «Українська діаспора», «Українська планета Ді-Пі», «Українська література у вигнанні» та інші вагомі видавничі проєкти із життя української діаспори.

З нагоди вручення почесної відзнаки відбулася онлайн-презентація видань Фундації ім. І. Багряного за участю працівників бібліотек столиці України, Полтавської та Сумської областей, на якій наголошували, що Олексій Коновал був серед тих, хто від імені екзильного уряду України 1992 року передав керівництву вже незалежної України клейноди та інші символи державності УНР, які в радянські часи зберігали за межами України.

Ведучий конференції науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України, доктор Українського вільного університету (Німеччина) Сергій Козак нагадав, що Олексій Коновал опинився на чужині десятирічним разом із рештками колись великої родини, значна частина якої (дев’ять осіб по материній лінії) 1933 року померла з голоду. Згодом, потрапивши до США, де здобув вищу освіту, весь вільний від праці час присвятив журналістській, дослідницькій, видавничій і громадсько-політичній справі, частиною якої давно стала діяльність для благодійної допомоги Україні.