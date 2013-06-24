15 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що впорядковує та стандартизує процеси створення та ведення митними органами низки важливих реєстрів:
- Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів;
- реєстру гарантів;
- реєстру підприємств, які провадять митну брокерську діяльність;
- реєстру підприємств, які провадять діяльність з експлуатації магазину безмитної торгівлі;
- реєстру підприємств, які провадять діяльність з експлуатації митного складу;
- реєстру підприємств, які провадять діяльність з експлуатації складу тимчасового зберігання;
- реєстру підприємств, які провадять діяльність з експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу.
Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Ці зміни розроблені Мінфіном та Держмитслужбою на виконання положень Закону України“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу ЄС”.
Внесення відомостей до цих реєстрів здійснюється Держмитслужбою, а також у встановлених Митним кодексом України випадках митницями, залежно від виду діяльності підприємства, або автоматично за допомогою Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.
Ці зміни є черговим кроком до гармонізації українського митного законодавства з європейськими стандартами. Інформація з цих реєстрів може бути джерелом для аналізу ринку послуг, оцінювання тенденцій, виявлення потреб та розробки ефективних стратегій для розвитку зовнішньої торгівлі.