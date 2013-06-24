Кабінет Міністрів України впорядкував і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нововведення Уряд затвердив ухваленою сьогодні постановою «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації».

Зокрема, ухвалений документ встановлює: