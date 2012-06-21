Попри пандемію коронавірусної хвороби, уряд рішуче налаштований на продовження системних реформ для виходу країни із кризи та подальшого зростання економіки. Про це під час міжнародного віртуального круглого столу Chatham House «Українські реформи: що далі?» заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд сформував першочергові кроки в межах програми стимулювання економіки», — сказав Прем’єр, додавши, що Кабінет Міністрів реалізує Програму стимулювання економіки, яка складається із 230 заходів, спрямованих на відновлення економічного здоров’я країни у всіх галузях. Програму розраховано на три роки. За перший місяць уже виконано чимало першочергових кроків.

Це зокрема реалізація нових інструментів отримання кредитів для малого й середнього бізнесу з частковою державною гарантією, створення нових робочих місць і кроки з подолання енергетичної кризи. Загалом Програма стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 передбачає детальний план допомоги всім секторам економіки.

«Зараз багато економістів, соціологів і журналістів почали говорити про те, що 2020-ті можуть стати втраченим десятиріччям у сенсі економічного розвитку. Але я впевнений, що якщо ми спільно й наполегливо працюватимемо, то нам вдасться уникнути таких сценаріїв. Україна має для цього всі необхідні ресурси, а наш уряд має бачення та бажання зробити так, аби це десятиріччя стало, навпаки, десятиріччям економічного прориву», — підсумував Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам за системну підтримку України й наголосив, що, попри виклики, пов’язані з пандемією коронавірусної хвороби та її наслідками, які істотно вдарили по економіці, Україна стає сильнішою, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Звичайно, ті загрози, з якими ми зіткнулися, потребують консолідації всередині країни і співпраці з нашими міжнародними партнерами. Насправді за останній місяць ми в цій співпраці досягли успіхів. Це й підписання нової програми з МВФ, і домовленості з ЄС про макрофінансову допомогу, і транш від МБРР, і три угоди з ЄС зокрема в галузі підтримки малого та середнього бізнесу й фермерів. Дуже багато переговорів, планів і домовленостей на майбутнє. Я налаштований і вірю, що це лише початок. Так само вірю, що настрої щодо України лише поліпшуватимуться. Це стосується довіри міжнародних інституцій та інвесторів, які сьогодні дуже потрібні нашій країні», — зазначив глава уряду.

Уряд бачить Україну в майбутньому такою, що продовжує політичний та економічний рух у бік інтеграції з Європейським Союзом. «Ми готуємо взаємовигідні ініціативи, які мають вивести відносини України та ЄС на новий рівень. Україна залишається надійним і прогнозованим торговельним партнером. Ми налаштовані максимально прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також відкриті для торговельно-економічної співпраці на світових ринках», — зазначив Прем’єр-міністр.

Що стосується безпекової складової, то, на думку Дениса Шмигаля, безпека України — це також безпека НАТО: «Україна вже робить внесок у євроатлантичну безпеку й готова посилити взаємодію з Альянсом. Ми шукаємо не захист, а партнерство. Ми дуже цінуємо рішення НАТО визнати Україну партнером з розширених можливостей. Це надзвичайно практичний інструмент для поглиблення співпраці із союзниками в межах спільних навчань і в обміні інформацією».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»