Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабмін виділить достатньо коштів для фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Кабінет міністрів України виділить достатньо коштів для фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу на одному з підприємств Полтавської області.
«Хочу запевнити, що і в цьому році, і в наступному ми передбачимо достатньо коштів, щоб передбачити цільову підтримку у вигляді субсидій кожній українській родині, яка вимагає такої підтримки», – підкреслив прем’єр.
Також Володимир Гройсман в черговий раз підкреслив, що на сьогодні немає ніяких підстав для підвищення ціни на газ для населення, а також зростання вартості тарифів на комунальні послуги.