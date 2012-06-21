Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду поінформував, що наші пожежні та працівники ДСНС, ризикуючи життям та здоров’ям, працюючи професійно і самовіддано зупинили відкриту пожежу у Чорнобильській зоні.
Він також зазначив, що, звісно, на цьому виклики щодо пожеж для України не закінчилися. Адже на Україну чекає дуже посушливе літо.
Саме тому Кабінет Міністрів виділить на роботу пожежно-рятувальних служб держави додатково 100 мільйонів гривень.
Він також нагадав, що штрафи за підпал трави та необережне поводження з вогнем збільшилися зі 170 гривень до 150 тисяч гривень. А також зауважив, що уряд працює над тим, щоб запровадити за такі порушення кримінальну відповідальність.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»