Історія довгобудів — це драма тисяч людей, які залишилися без коштів і без нового житла. Дехто з них досі віддає кредити на придбання цього житла, а є й такі, що пішли з життя, не дочекавшись омріяної квартири.

Вироблення способів розв’язання цих проблем житлового будівництва, забезпечення дієвого механізму завершення будівництва тих житлових об’єктів, у які люди вклали кошти і які не було прийнято в експлуатацію у визначений строк, взяло на себе Міністерство розвитку громад та територій України.