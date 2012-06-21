Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Вдень 4 лютого шахтарі вугледобувного державного підприємства «Первомайськвугілля» разом з дружинами оголосили голодування через борги по заробітній платі. Але вже ввечері з'явилася інформація про те, що Кабінет Міністрів України спрямував 169 мільйонів гривень на погашення заборгованостей із заробітної плати перед шахтарями двох вугільних об'єднань Луганщини.
Шахтарі кілька місяців вимагали від влади погасити борги із зарплати – їм заборгували гроші за роботу у жовтні, листопаді та грудні минулого року. За інформацією, яку надали у Луганській ОДА, загальна сума боргу із зарплати перед працівниками ДП «Первомайсьвугілля» та ПАТ «Лисичанськвугілля» наразі дорівнює 272 мільйони гривень.
За словами заступника голови парламентської фракції «Слуга народу» Максима Ткаченка, 4 лютого відбулася зустріч у Кабінеті Міністрів України, де було озвучено інформацію, що гроші на погашення виплат шахтарям цих двох підприємств виділено у розмірі 169 мільйонів гривень. Мінфін відправив цю суму, і протягом доби вугільні об'єднання мають отримати кошти та розпочати виплати співробітникам.