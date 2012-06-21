Кабінет Міністрів України виділив майже 10,7 мільйона гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції.
Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №965, опублікованому в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
Згідно з документом, кошти 10 698,3 тисяч гривень, виділено для надання одноразової грошової допомоги членам сімей шести осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та двадцяти трьом особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції, Міністерству соціальної політики з резервного фонду державного бюджету.
Мінсоцполітики доручено до 27 грудня подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання цих коштів.
Сім’ям шести загиблих виплатять сумарно 4 млн 343 тис. грн (допомога виплачується в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних на дату загибелі). А сім’ям 23 воїнів, які отримали інвалідність, в залежності від групи виплатять:
♦ I група — 1 людина — 421 тисяч гривень (250 прожиткових мінімумів для працездатних);
♦ II група — 6 осіб — 1 мільйон 894 тисячі гривень (200 мінімумів);
♦ III група — 16 осіб — 4 мільйони 40,3 тисячі гривень (150 прожиткових мінімумів).