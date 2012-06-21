Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 82 «Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї особи, яка загинула (померла) під час участі в антитерористичній операції» опублікованому в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
В розпорядженні зокрема йдеться, що уряд виділить Міністерству соціальної політики 913,5 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї особи, яка загинула (померла) під час участі в антитерористичній операції. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.