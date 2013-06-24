Швидка відбудова залишається у постійному фокусі Уряду і попри всі виклики війни фінансується відновлення житла, енергетики та критичної інфраструктури. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 червня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він повідомив, що сьогодні виділено понад 700 млн грн на 35 проектів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах.

«Мова йде про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво і встановлення газопоршневих та когенераційних установок. Найбільше коштів піде на проекти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях», — зазначив Денис Шмигаль.

Також, за його словами, ухвалено рішення щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проектів відновлення.

«Завдяки цьому фінансуванню зможемо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Крім того, Уряд виділив 50 млн грн на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів. Також 307 млн грн спрямовано на закупку обладнання та модернізацію харчоблоків у 23 школах в різних регіонах країни.