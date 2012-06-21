Політика уряду, спрямована на пришвидшення економічного зростання, дасть змогу зробити 2018-й роком розвитку промисловості, створення нових підприємств та підвищення середньої заробітної плати до 10 тисяч гривень. Такий оптимістичний прогноз Прем’єр-міністр Володимир Гройсман давав під час робочої поїздки Київською областю. Тут главу уряду найбільше цікавив стан справ на кількох підприємствах легкої промисловості.
Зокрема на фабриці «Ярослав» він звернув увагу працівників, що легка промисловість увійшла до переліку галузей, які стали рушіями розвитку економіки. Тепер завдання причетних до легкої промисловості фахівців — розвинути цей потенціал і дати змогу підприємствам залучати нові технології, створити робочі місця. В цьому розрізі Володимир Гройсман виокремив схвалений урядом пакет економічних законопроектів. 35 проектів документів стосуються саме захисту представників бізнесу, питань доступу до ресурсів, заохочення інновацій.
«Я хочу, щоб було більше продукції, щоб зростала заробітна плата, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Це початок. Для нас важливо, щоб, ухвалюючи рішення й закони, ми створювали умови розвитку для підприємництва».
Ці самі питання глава уряду порушив і під час зустрічі з керівниками підприємств легкої промисловості.
У цій галузі понад 2,3 тисячі підприємств і понад 80 тисяч працівників. Вважається, що за останні два роки вона нарощує потужності. Наприклад, зростання капітальних інвестицій становило понад 24%, а експорту — 43%. Загальний обсяг виробництва торік зріс на 6,3%, а обсяг реалізованої продукції вийшов на показник 23 мільярди гривень. Експорт здійснюється до 150 країн.
Також в уряді наголошують, що ресурси підприємств легкої промисловості треба спрямовувати на модернізацію, розвиток кадрового потенціалу та впровадження інновацій. У цьому контексті підтримка уряду — запровадження розстрочки зі сплати ПДВ на 24 місяці у разі імпорту обладнання. Порядок оформлення такої розстрочки буде винесено на найближче засідання Кабінету Міністрів.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»