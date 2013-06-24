Днями відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з моніторингу виконання Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року під керівництвом першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко. Учасники обговорили механізми впровадження кліматичних цілей України та координацію дій усіх відповідальних установ.

«Україна вже демонструє реальний прогрес у досягненні цілей Національного плану з енергетики та клімату: досягнуто понад 75% цільового скорочення викидів парникових газів, а частка відновлюваної електроенергії зросла до 17,3%. Важливо, що ми не лише рухаємося вперед у виконанні міжнародних зобов’язань, а й системно аналізуємо всі виклики впровадження кліматичної політики. Саме тому відкриємо єдину онлайн-платформу для відстеження прогресу НПЕК у реальному часі. Це дасть змогу забезпечити прозорість, підзвітність і підвищити довіру — і громадськості, і міжнародних партнерів», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Національний план з енергетики та клімату, затверджений урядом у червні 2024 року, — ключовий інструмент досягнення кліматичної нейтральності та енергетичної безпеки відповідно до вимог Європейського зеленого курсу. План охоплює п’ять взаємопов’язаних напрямів: декарбонізацію, енергоефективність, енергетичну безпеку, інтеграцію енергетичних ринків та розвиток інновацій.

Одним із ключових рішень засідання стало розроблення до кінця 2025 року єдиної системи онлайн-моніторингу прогресу НПЕК на базі Міністерства економіки. Платформа дасть змогу забезпечити прозорість і змогу демонструвати прогрес упровадження плану в реальному часі за аналогією з онлайн-моніторингом Ukraine Facility.

«Перше засідання Міжвідомчої робочої групи — це початок фахового діалогу і практичної взаємодії між усіма органами, відповідальними за виконання Національного плану з енергетики та клімату. Наше головне завдання — своєчасно виявляти проблемні аспекти впровадження політик, координувати роботу з удосконалення збирання та обміну даними і забезпечити чіткий механізм звітності для подальших рішень і прозорості перед партнерами», — наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

На засіданні обговорили підсумки першого звіту про прогрес реалізації НПЕК, поданого 15 березня до Секретаріату Енергетичного співтовариства. Було виявлено певні прогалини у зборі статистичної інформації та необхідність покращення координації між розпорядниками різних відомств.

Окрему увагу приділили оновленню Національного плану з енергетики та клімату, яке заплановано у 2025 році. Процес передбачає аналіз досягнутих результатів, коригування цілей, політик і заходів з огляду на виклики війни і можливості для прискорення зеленого переходу.

«Оновлення НПЕК — це не просто формальна процедура, а можливість врахувати нові реалії та посилити амбіції України у кліматичній політиці. За даними незалежного моніторингу, інтегрований бал виконання НПЕК на перший квартал 2025 року становить 50,6%. Фіксуємо поступ за більшістю індикаторів», — сказала Олена Павленко, президент ГО ДІКСІ ГРУП.

Учасники засідання звернули увагу на технічні аспекти звітування та необхідність підвищення якості даних для міжнародних партнерів. Зокрема, потребує вирішення питання координації між різними відомствами щодо збирання та обміну інформацією.

«Перший звіт про прогрес НПЕК виявив критичні прогалини у системі збору даних. Звіти до Секретаріату Енергетичного співтовариства подають що два роки англійською мовою через спеціалізовані електронні платформи, а наша система збору даних потребує кардинального вдосконалення для забезпечення повноти інформації», — зазначив керівник Офісу зеленого переходу та директор з розвитку DIXI Group Андрій Кітура.

Учасники засідання ухвалили рекомендації щодо узгодження планів упровадження політик НПЕК та гармонізації реєстрів даних для цілей звітування. Міністерство економіки спільно з Офісом зеленого переходу підготує докладні проєкти планів з конкретними строками виконання, які буде узгоджено з усіма відповідальними відомствами до кінця вересня 2025 року. Це дасть змогу оновити Національний план з енергетики та клімату з урахуванням нових викликів і можливостей для досягнення кліматичних цілей України.

Джерело: Міністерство економіки