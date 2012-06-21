Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні. Про це йдеться в ухвалених змінах до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дають змогу відновити роботу непродовольчих ринків.
За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.
Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Рішення набуде чинності після опублікування.
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«Урядового кур’єра»