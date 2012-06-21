Розроблений Мінприроди законопроект «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази», який створює передумови для зменшення споживання та виведення з обігу цих речовин, розглянув і підтримав Кабінет Міністрів. Документ розроблено на виконання Україною міжнародних зобов’язань, зокрема Монреальського протоколу та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
«Україна не виробляє озоноруйнівних речовин, але активно імпортує їх. Тривалий час у нас не було належного законодавства, яке б урегульовувало імпорт і споживання цих речовин. Відповідне рішення щодо необхідності законодавчого врегулювання Україною цього питання було ухвалено Озоновим секретаріатом ООН ще в 2012 році», — пояснив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Ідеться про так звані контрольовані речовини, зокрема холодоагенти, які застосовують для охолодження і кондиціювання повітря, спінювачі, розчинники та охолоджувачі, які використовують у виробництві будівельних матеріалів, оборонній промисловості, авіації, на медичних і залізничних об’єктах, в автомобільній промисловості тощо.
«Україна має міжнародні зобов’язання щодо охорони озонового шару й запобігання зміні клімату. Вони стосуються також поступового скорочення та подальшого припинення використання озоноруйнівних речовин. Це нормальна практика для провідних країн. Думаю, що Україна також упорається з цим завданням», — цитує прес-служба Мінприроди слова урядовця.
Те, що тривалий час не було необхідного законодавства, стримувало повний державний контроль за ввезенням і вивезенням озоноруйнівних речовин через кордон, а також створювало перешкоди для об’єктивного звітування України як сторони Монреальського протоколу Озоновому секретаріату.
«Переконаний, що ухвалення цього законопроекту сприятиме переходу галузі на озоно- і кліматобезпечні технології та речовини, що стане вкрай необхідним кроком, попри негативні зміни клімату, які фіксують науковці у всьому світі», — резюмував Остап Семерак.