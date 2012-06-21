Непрофільні активи держкомпаній, які не дають прибутків і створюють передумови для корупції, буде виставлено на продаж. Це підвищить їхню ефективність. Нині до таких активів належать конюшні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати і створюють передумови для корупції. «Ми ліквідуємо ці корупційні ризики», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з представниками державних підприємств.
Він доручив Мінекономрозвитку завершити роботу й фіналізувати пропозиції з підготовки державних замовлень на підприємства. А Фонд держмайна має вибудовувати спроможності для залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам збиткових і не стратегічних для держави об’єктів. З 1 лютого впроваджуватимуть програму доступного кредитування під 5—9% для людей на відкриття власної справи, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.
А ще Мінекономрозвитку доручено сформулювати пропозиції перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад, щоб вона була конкурентною й водночас справедливою.